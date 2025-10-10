Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους (βίντεο)

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του κινήματος ΑΛΜΑ. Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος κατήγγειλε ότι πλαισιώνουν τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ πρόσωπα διεφθαρμένα, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία με την βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να κατέλθει υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του κινήματος. Υπήρξαν καταγγελίες και από κάποια μέλη για έλλειμμα δημοκρατίας στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος. Ωστόσο ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν απαντά στα τηλέφωνα των δημοσιογράφων οι οποίοι τον καλούν για να σχολιάσει τις δηλώσεις ενός από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Πού κρύφτηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης; Ο άλλοτε λαλίστατος Οδυσσέας σιώπησε;

Νίτσε

