Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξεκίνησε το κόψιμο στα φωτοβολταϊκά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Aπόστρατος ταξίαρχος σύμβουλος του Προέδρου Με το που άλλαξε λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω και κλείσαμε τα κλιματιστικά, ξεκίνησαν και πάλι οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά συστήματα, πλέον και τις καθημερινές. Ο κοσμάκης δανείστηκε, σπατάλησε τις οικονομίες του και έβαλε φωτοβολταϊκά στο σπίτι με σκοπό να πληρώνει όσο το δυνατόν πιο φθηνό ρεύμα για να κάνει απόσβεση. Με τον ήλιο εκεί πάνω, υψηλή παραγωγή αλλά χωρίς συστήματα αποθήκευσης, ουσιαστικά το net metering μετατρέπεται σε χειρότερο και από το net billing. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το απαρχαιωμένο δίκτυο και τις παλαιού τύπου γεννήτριες της ΑΗΚ, συνεχίζουν να κρατούν «φουσκωμένους» τους λογαριασμούς μας. Αλλά ποιος νοιάζεται, θα μου πείτε!

Παζ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα