Ξεκίνησε το κόψιμο στα φωτοβολταϊκά

Aπόστρατος ταξίαρχος σύμβουλος του Προέδρου Με το που άλλαξε λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω και κλείσαμε τα κλιματιστικά, ξεκίνησαν και πάλι οι περικοπές στα φωτοβολταϊκά συστήματα, πλέον και τις καθημερινές. Ο κοσμάκης δανείστηκε, σπατάλησε τις οικονομίες του και έβαλε φωτοβολταϊκά στο σπίτι με σκοπό να πληρώνει όσο το δυνατόν πιο φθηνό ρεύμα για να κάνει απόσβεση. Με τον ήλιο εκεί πάνω, υψηλή παραγωγή αλλά χωρίς συστήματα αποθήκευσης, ουσιαστικά το net metering μετατρέπεται σε χειρότερο και από το net billing. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το απαρχαιωμένο δίκτυο και τις παλαιού τύπου γεννήτριες της ΑΗΚ, συνεχίζουν να κρατούν «φουσκωμένους» τους λογαριασμούς μας. Αλλά ποιος νοιάζεται, θα μου πείτε!

