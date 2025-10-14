Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Χριστοδουλίδης «βάζει πλάτη» στον Νετανιάχου;

Το ερώτημα είναι αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βοηθά τον κ. Νετανιάχου σε όλη αυτή την προσπάθεια αποφυγής μιας τόσο σοβαρής δίκης.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζήτησε αναβολή στη δική που διεξάγεται εις βάρος του με κατηγορίες για υποθέσεις διαφθοράς, επικαλούμενος δύο «σημαντικές και επείγουσες» διπλωματικές συναντήσεις την ημέρα που κλήθηκε για κατάθεση.

Η μία συνάντηση είναι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 11.00 το πρωί της Τετάρτης και η άλλη με άγνωστο άτομο στις 6.00 το απόγευμα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Jerusalem Post». Βέβαια το δικαστήριο του Ισραήλ δεν τρώει κόνναρα, γι' αυτό και διέταξε η κατάθεση του κ. Νετανιάχου να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των δύο συναντήσεων.

Το ερώτημα είναι αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βοηθά τον κ. Νετανιάχου σε όλη αυτή την προσπάθεια αποφυγής μιας τόσο σοβαρής δίκης.

Νίτσε

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

