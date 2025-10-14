Παρμακλής κερνά, Παρμακλής πίνει...

Aμέσως μετά την έκδοση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς εναντίον του τέως γενικού διευθυντή του ΣΥΛ και σήμερα γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή, για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, εξέδωσε ανακοίνωση ο ΕΟΑ Λευκωσίας, δίνοντας πλήρη κάλυψη στον Παρμακλή! Μάλιστα, μας αποκάλυψε ο ΕΟΑ ότι, αυτός που κατήγγειλε τον Παρμακλή δικάζεται πειθαρχικά από τον ΕΟΑ για σεξουαλική παρενόχληση. Μα αγαπητοί έτσι βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα. Όταν σταματήσουν να τα κάνουν πλακάκια. Εκείνο που συζητείται ιδιαίτερα στον ΕΟΑ και όχι μόνο, είναι ότι την ανακοίνωση του ΕΟΑ υπέρ του Παρμακλή φέρεται να την ετοίμασε ο Παρμακλής!

ΜΧΣ