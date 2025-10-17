Ώρα να μιλήσει η Βουλή

Τα απεργιακά τύμπανα στην Εκπαίδευση ηχούν πλέον πιο δυνατά. Οι δύο οργανώσεις (ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ) δηλώνουν έτοιμες να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κατηγορώντας το Υπουργείο Παιδείας ότι αγνόησε τις θέσεις τους για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Βουλής. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα κόμματα δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη σιωπή ή τις διαδικασίες. Οφείλουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα –όχι μόνο απέναντι στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους πολίτες. Γιατί, ως γνωστόν, ο Μάιος πλησιάζει και μαζί του οι βουλευτικές εκλογές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.