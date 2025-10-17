Ώρα να μιλήσει η Βουλή

Τα απεργιακά τύμπανα στην Εκπαίδευση ηχούν πλέον πιο δυνατά. Οι δύο οργανώσεις (ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ) δηλώνουν έτοιμες να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κατηγορώντας το Υπουργείο Παιδείας ότι αγνόησε τις θέσεις τους για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Βουλής. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα κόμματα δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη σιωπή ή τις διαδικασίες. Οφείλουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα –όχι μόνο απέναντι στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους πολίτες. Γιατί, ως γνωστόν, ο Μάιος πλησιάζει και μαζί του οι βουλευτικές εκλογές.
ΑΓ