Ο κυρ Ανδρέας «αποκαλύπτει» το ΕΛΑΜ

Τα «άπλυτα» του ΕΛΑΜ στην φόρα άρχισε να βγάζει ο εκλεγείς μαζί του ως βουλευτής το 2021 και ανεξαρτητοποιηθείς στη συνέχεια Ανδρέας Θεμιστοκλέους, με αφορμή την πρόσφατη παραίτηση του Βασίλη Τσαγγαρίδη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ. Σε ανάρτησή του ο Α.Θεμιστοκλέους αποκαλύπτει ότι το ΕΛΑΜ λειτουργεί όχι ως κόμμα αλλά «ακριβώς όπως λειτουργεί μία συμμορία», ότι σε αυτό κάνει ό,τι θέλει ο Χρίστος Χρίστου, ότι δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, εκλογές και άλλα χαρακτηριστικά ενός κανονικού κόμματος. Επίσης, προετοιμάζει όσους μη ΕΛΑΜΙΤΕΣ σκέφτονται να κατέλθουν ως υποψήφιοι με το ΕΛΑΜ να είναι έτοιμοι να ακούσουν κάποια στιγμή τον Χρίστο Χρίστου να τους πετά κατάμουτρα φράσεις όπως «Η δημοκρατία είναι έξω από αυτό το κόμμα, έξω από αυτό το γραφείο», «Δαμέσα αποφασίζω μόνο εγώ» και άλλα τέτοια ωραία. Ουδεμία φυσικά έκπληξη. Από τον άνθρωπο που θήτευσε δίπλα από τον φασίστα Μιχαλολιάκο, τι άλλο να περιμέναμε;

Κ.ΖΑΔΗΣ

