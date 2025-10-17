Οι μετρήσεις και ο Τατάρ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ο Ερσίν Τατάρ δηλώνει ότι ο ίδιος θα συγχαρεί τον αντίπαλό του αν τον κερδίσει.«Εγώ θα τον συγχαρώ, αλλά δεν ξέρω αυτός αν θα το πράξει σε περίπτωση που εγώ κερδίσω». Οι μετρήσεις πάντως δεν δίνουν τη νίκη στον σημερινό Τουρκοκύπριο ηγέτη αλλά στον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης.Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι το ένα. Ωστόσο, με βάση τις ανοικτές συγκεντρώσεις των υποψηφίων, κυρίως σε διάφορες περιοχές που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη στην επερχόμενη «εκλογική» διαδικασία.

