Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τον κατήγγειλαν, μετά θα τον δικαίωναν;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν γνωρίζω ποιες ήταν οι προσδοκίες του τέως μητροπολίτη Πάφου Τυχικού όταν μετέβη στο Φανάρι για ακρόαση. Μόνο οι αφελείς θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπήρχε περίπτωση να ανακληθεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος. Θυμίζουμε ότι ο Τυχικός καταδικάστηκε έπειτα από καταγγελίες που υποβλήθηκαν και από το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση για διασπαστικές ενέργειες. Συνεπώς, τι ανέμενε ο Τυχικός που παραμένει αμετανόητος; Η χθεσινή απόφαση άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή νέου μητροπολίτη Πάφου.

ΜΧΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα