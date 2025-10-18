Τον κατήγγειλαν, μετά θα τον δικαίωναν;

Δεν γνωρίζω ποιες ήταν οι προσδοκίες του τέως μητροπολίτη Πάφου Τυχικού όταν μετέβη στο Φανάρι για ακρόαση. Μόνο οι αφελείς θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπήρχε περίπτωση να ανακληθεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος. Θυμίζουμε ότι ο Τυχικός καταδικάστηκε έπειτα από καταγγελίες που υποβλήθηκαν και από το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση για διασπαστικές ενέργειες. Συνεπώς, τι ανέμενε ο Τυχικός που παραμένει αμετανόητος; Η χθεσινή απόφαση άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή νέου μητροπολίτη Πάφου.

ΜΧΣ