Γιατί πήγε ο Αναστασιάδης στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ την περασμένη Δευτέρα; Μεταξύ μας, κανένας δεν ήθελε να πάει, αλλά, αφού ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για το μέλλον του κόμματός του, τι να πεις; Βασικά η παρουσία του είχε τρεις στόχους μας, είπαν από τα ενδότερα του κόμματος. Δύο φανερούς και έναν κρυφό. Εν πρώτοις, ο άνθρωπος ήθελε να κτυπήσει καμπανάκι για το Κυπριακό. Τους είπε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να σταματήσει να ακολουθεί την πολιτική που ακολουθεί (δηλαδη την πολιτική Κληρίδη) διότι χάνει ψηφοφόρους - πελάτες προς το ΕΛΑΜ. Αντιλαμβάνεστε τι θα ακούσουμε από τον μετανοημένο ναινέκο και οπαδό πλέον του Τάσσου Παπαδόπουλου αν προκύψει καμιά πρωτοβουλία. Δεύτερον, ήθελε να στείλει μήνυμα ενότητας και αναδιοργάνωσης του κόμματος. Αφορμή στάθηκε η συνάντησή του με τον Αβέρωφ στην κηδεία της Καίτης τη Δευτέρα, όπου και οι δύο συμφώνησαν ότι το κόμμα δεν πάει καλά με τους μιτσιούς, οπότε ο Αναστασιάδης ανέλαβε πρωτοβουλία να μαζέψει τα ΚΑΠΗ του κόμματος για να στείλει μήνυμα ανανέωσης και κυρίως αναγέννησης. Μάλλον δεν πήρε είδηση τι μήνυμα έστειλαν οι Συναγερμικοί την περασμένη βδομάδα στη Λεμεσό, όταν άφησαν εκτός τον Ττίμη και το Χατζηπαυλούδιν. Τώρα θα μου πείτε, ποιο ήταν το κρυφό μήνυμα; «Είμαι εδώ, παλεύω και προσπαθώ να πατρονάρω το κόμμα ενόψει και της απόφασης της Αρχής κατά της Διαφθοράς». Βασικά ο άνθρωπος παλεύει όπως πάντα. Για την πάρτη του.

Θουκής