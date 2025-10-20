Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους Αμερικανούς. Ο άνθρωπος τερμάτισε, όχι ένα, όχι δύο αλλά οκτώ ολόκληρους πολέμους, μέσα σε έξι μήνες, και οσονούπω θα τερματίσει και τον ένατο στην Ουκρανία και δεν φτάνει που δεν του έδωσαν ούτε και το Νόμπελ Ειρήνης, αυτοί βγαίνουν εκατομμύρια στους δρόμους και διαδηλώνουν εναντίον του χαρακτηρίζοντάς τον ντροπή για τη χώρα τους και κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί σαν βασιλιάς. Μα ποιος σιόρ, ο Τραμπ; Αχάριστοι Αμερικανοί! Κερδίσατε κοτζάμ λαχείο με τον Τραμπ και έχετε και παράπονο. Μεταξύ μας. Κάθε λαός έχει τον ηγέτη που του αξίζει και αυτό για να είμαστε ειλικρινείς δεν ισχύει μόνο για εσάς. Ας τα σκεφτόσαστε αυτά την ώρα που ψηφίζατε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εσάς!

Βούδας