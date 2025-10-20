Άμα έχεις ευφάνταστες ιδέες, έχεις!

Τέσσερις μόνο μέρες απομένουν έως τις 24 Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία για την εθελοντική κατάταξη γυναικών στην Εθνική Φρουρά και στο Υπουργείο Άμυνας μαθαίνουμε, επικρατεί πραγματικός πανικός για το πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε. Πληροφορίες πάντως που φέρουν το ΥΠΑΜ να κάνει σκέψεις να παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να προλάβουν οι εκατοντάδες ενδιαφερόμενες γυναίκες που δεν πρόλαβαν έως τώρα να υποβάλουν αίτηση, δεν επιβεβαιώνονται. Ούτε και οι πληροφορίες ότι μετά το τεράστιο ενδιαφέρον, άρχισαν να δημιουργούνται άρον-άρον στα στρατόπεδά μας επιπρόσθετοι χώροι για να χωρέσουν οι χιλιάδες εθελόντριες. Γιά να σοβαρευτούμε όμως και λίγο: Άλλη μία ευφάνταστη ιδέα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη δικαιώνεται!

Βούδας