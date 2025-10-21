Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Και όμως γίνεται… η Αστυνομία «συλλαμβάνει» και φυλακισμένους

Μπορεί να ακούγεται σουρεαλιστικό αλλά δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που γίνεται, ούτε η τελευταία. Λοιπόν, όταν κάποιος από τις Κεντρικές Φυλακές, ήδη κατάδικος ή ακόμα και υπόδικος, εμπλέκεται σε μια υπόθεση που διερευνά η Αστυνομία, οι Αρχές έχουν κάθε δικαίωμα να εκδώσουν ένταλμα σύλληψής του. Μάλιστα φεύγει από τις Κεντρικές και μεταφέρεται σε αστυνομικά κρατητήρια. Η Αστυνομία για να συνεχίσει την κράτησή του θα αιτηθεί στο δικαστήριο διάταγμα προσωποκράτησης, με τον ύποπτο να έχει κάθε δικαίωμα να φέρει ακόμα και ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας. Άλλο Κεντρικές Φυλακές, άλλο αστυνομικά κρατητήρια, υπάρχουν διαφορές. Τώρα… αν σε περίπτωση που αύριο το δικαστήριο εκδώσει το διάταγμα προσωποκράτησης, διαβάστε τίτλους «Στο κελί… ο 30χρονος», και μπορείτε να γελάσετε. 

