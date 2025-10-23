Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

«Καλός Πολίτης, γιε μου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 12/02/1999 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ και στο πρωτοσέλιδο είχε μια θέση και ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον τίτλο «Τι γυρεύει στα γραφεία της εφημερίδας». Η ομάδα του ΠΟΛΙΤΗ είχε καλέσει τον Νιόνιο στα γραφεία της με αφορμή επίσκεψή του στην Κύπρο και ήταν ο άνθρωπος που έκοψε την πρώτη βασιλόπιτα της εφημερίδας το 1999. Η οποία κόπηκε πριν κυκλοφορήσει η εφημερίδα τον Ιανουάριο σε σχετική εκδήλωση. «Καλός Πολίτης, γιε μου», είχε αναφέρει με τις ευχές του για τη νέα εκδοτική προσπάθεια που ξεκινούσε. Και οι ευχές του έπιασαν τόπο. Καλό ταξίδι, Νιόνιο.

Άλης

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα