Στις 12/02/1999 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ και στο πρωτοσέλιδο είχε μια θέση και ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον τίτλο «Τι γυρεύει στα γραφεία της εφημερίδας». Η ομάδα του ΠΟΛΙΤΗ είχε καλέσει τον Νιόνιο στα γραφεία της με αφορμή επίσκεψή του στην Κύπρο και ήταν ο άνθρωπος που έκοψε την πρώτη βασιλόπιτα της εφημερίδας το 1999. Η οποία κόπηκε πριν κυκλοφορήσει η εφημερίδα τον Ιανουάριο σε σχετική εκδήλωση. «Καλός Πολίτης, γιε μου», είχε αναφέρει με τις ευχές του για τη νέα εκδοτική προσπάθεια που ξεκινούσε. Και οι ευχές του έπιασαν τόπο. Καλό ταξίδι, Νιόνιο.

Άλης