Τους ακούμε και τους οικτίρουμε

Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Από τη νύχτα της Κυριακής, μετά τη διαδικασία ανάδειξης του Τ/Κ ηγέτη, άρχισαν την αποδόμηση του Τουφάν Ερχιουρμάν. Κάτι που δεν έκαναν με τον Ερσίν Τατάρ πριν από πέντε χρόνια. Γιατί ο Ερσίν εξυπηρετούσε πλήρως το δικό τους αφήγημα. Γνώριζαν ότι ο στόχος του διαχωρισμού εξυπηρετείτο από την παρουσία Τατάρ. Και ήταν ευτυχείς. Σήμερα, κυριολεκτικώς, παραφέρονται. Τόσο πολύ έχουν εκτραπεί που φθάνουν, οι αθεόφοβοι, να μιλούν για «δήθεν ηγέτη των Τουρκοκυπρίων». Τους αφαιρούν ακόμη και το δικαίωμα να έχουν ηγέτη στην κοινότητά τους. Παραλογίζονται με όσους αισθάνονται λίγο καλύτερα μετά την Κυριακή και για όποιον πιστεύει ακόμη σε κάποια μορφή συμβιβασμού χωρίς να υποτιμά τις δυσκολίες. Τους ακούμε, τους διαβάζουμε και τους οικτίρουμε.

