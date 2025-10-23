Είναι εγκληματίες, όχι τουρίστες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε χθες ότι σε έναν βαθμό η αύξηση της εγκληματικότητας στην Κύπρο οφείλεται σε «ξένα στοιχεία», παραπέμποντας και στο μεγάλο ποσοστό καταδίκων που είναι αλλοδαποί. Σημείωσε ότι «οι ομάδες ξένων ατόμων που δρουν στην Κύπρο πρέπει να χαρτογραφηθούν, για να τυγχάνουν παρακολούθησης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό». Καλά, τι περιμένουν οι Αρχές τόσο καιρό για να «ελέγξουν» αυτές τις ομάδες; Δεν βρίσκονται στην Κύπρο για τουρισμό, το καλό κλίμα και τις παραλίες. Επομένως η εγκληματικότητα, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, πρέπει να παταχθεί χωρίς φθηνές δικαιολογίες. 

