Επισκίασε τα σχόλια της κόκκινης μύτης του παλιάτσου που κατεβαίνει στις εκλογές με την ίδια αλαζονική προσέγγιση του «Ένι ξέρω τίποτε», ψηφίστε με να σας περιπαίζω μέσα από τα βίντεό μου, ψηφίστε με να κερδοσκοπώ και να σας λέω άχρηστους. Ο Φειδίας ξέρει να κάνει κάτι καλά. Βιντεάκια στα ΜΚΔ. Και να θυματοποιείται μέσα από την κριτική και την ανησυχία που ξεδιπλώνεται στην κοινωνία για το πού πάμε. Η επιτυχία θέλει κόπο, ξεγέλασε μια φορά την κοινωνία με τα πυροτεχνήματα και τον δήθεν υπερενθουσιασμό. Αλλά… άλλαξε κάτι προς όφελος της κοινωνίας; Έχει παραγάγει έργο στην Ευρωβουλή, έστω μια ερώτηση για τον τόπο του; Τον είδαμε να ευαισθητοποιείται για κάτι; Για πόσο ακόμα θα του επιτρέψουμε να μας κοροϊδεύει;

ΘΟΥΚΗΣ