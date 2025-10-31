Ήττα για λαϊκισμό και ακροδεξιά

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ολλανδία (διεξήχθησαν την Τετάρτη) προσφέρεται για την άντληση συμπερασμάτων σχετικά με τη δυναμική λαϊκίστικων κομμάτων και της ακροδεξιάς. Νικητής των εκλογών ο 38χρονος φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος Ρομπ Γέτεν, ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός, με το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς να χάνει το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του. Το 2023 το PVV είχε πετύχει μια εντυπωσιακή νίκη. Ο λαϊκισμός και τα εύκολα λόγια αποδίδουν στην κάλπη -ειδικά σε κουρασμένα εκλογικά Σώματα, όπως είναι σήμερα το κυπριακό εκλογικό Σώμα- αλλά δεν προσφέρουν λύσεις. Στην Ολλανδία το PVV έφερε τελικά κυβερνητική παράλυση στην πέμπτη σε μέγεθος οικονομία της ευρωζώνης και το κόμμα «Democracy 66» του Γέτεν, που παραδοσιακά είχε κακές εκλογικές επιδόσεις, τερμάτισε πρώτο. Συμπέρασμα: δεν είναι σοφή επιλογή για τους ψηφοφόρους η επένδυση στον λαϊκισμό.

Γ.Σ.