Το American Medical Center επενδύει στο μέλλον της υγείας

Το American Medical Center (AMC), ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και ενισχύοντας τον ηγετικό του ρόλο στην καινοτομία και την υγειονομική αριστεία, ανακοινώνει τη δημιουργία του American Lung Institute, ενός εξειδικευμένου Κέντρου Πνευμονολογίας.

Μέσα από το American Lung Institute, το AMC εισάγει μια νέα, ολιστική προσέγγιση στην πνευμονολογία, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, εξασφαλίζει έγκαιρη και ακριβή διάγνωση και προσφέρει θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Το Ινστιτούτο θα παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αξιοποιώντας σύγχρονες διαγνωστικές τεχνολογίες, καινοτόμες θεραπευτικές πρακτικές και τεκμηριωμένη ιατρική γνώση, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Την επιστημονική του ομάδα πλαισιώνουν εξειδικευμένοι πνευμονολόγοι στη διαχείριση οξέων και χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, οι οποίοι με την πολυετή τους εμπειρία και κατάρτιση διασφαλίζουν την τήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας στη φροντίδα των ασθενών.

Με παρουσία σε Λευκωσία και Λεμεσό, το American Lung Institute θα εξυπηρετεί ασθενείς από όλη την Κύπρο, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα που καλύπτει κάθε στάδιο της αναπνευστικής υγείας, από τον προληπτικό έλεγχο έως τη μακροχρόνια παρακολούθηση και αποκατάσταση.

Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας, για ακριβή εκτίμηση της κατάστασης των πνευμόνων, μελέτες ύπνου για τη διάγνωση συνδρόμων υπνικής άπνοιας, καθώς και εξειδικευμένες κλινικές, όπως αυτές της διερεύνησης Βήχα και Άσθματος, για τη στοχευμένη διαχείριση σύνθετων περιπτώσεων.

Μεταξύ των υπηρεσιών του, ξεχωρίζει το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου για Καρκίνο του Πνεύμονα, που αξιοποιεί τη μέθοδο Αξονικής Τομογραφίας Θώρακος Χαμηλής Δόσης (Low-Dose Chest CT). Πρόκειται για μια αποτελεσματική και ασφαλή τεχνική χαμηλής ακτινοβολίας (<2 mSv), η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) και συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου με επακόλουθη μείωση της θνησιμότητας.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις νοσηλείας και παρακολούθησης ασθενών, σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές, σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον φροντίδας.

Με τη δημιουργία του American Lung Institute, το AMC επαναβεβαιώνει τη θέση του ως το κορυφαίο Ιδιωτικό Νοσοκομείο της χώρας μας, παραμένοντας πιστό στη δέσμευσή του να προσφέρει ιατρική φροντίδα που συνδυάζει επιστημονική αρτιότητα, τεχνολογική καινοτομία και σεβασμό προς τον ασθενή.