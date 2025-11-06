Λογική που σπάει κόκαλα

Στην κυβέρνηση προσποιούνται ότι δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό από το μέγεθος των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία του περιβόητου «Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης». Για τους κυβερνώντες κάθε κριτική στη βάση της έκθεσης της Ελεγκτικής υπηρεσίας είναι κακοπροαίρετη. Εν ολίγοις, μπορείς να διαχειρίζεσαι μερικά εκατομμύρια χωρίς να δίνεις λογαριασμό, από πού τα παίρνεις και τι «προσφέρεις» ως αντίτυπο σε αυτούς που τα προσφέρουν, αλλά και σε ποια κατεύθυνση διοχετεύεις τις εισφορές. Η λογική τους σπάει κόκαλα.
ΟΡΝ