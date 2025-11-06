Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Έλεος με τα σκούτερ στις Φοινικούδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και τοπικές Αρχές της πόλης, κάντε επιτέλους ένα έλεος με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών σκούτερ στον παραλιακό πεζόδρομο των Φοινικούδων και της Πιαλέ Πασά. Ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε θίξει, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αυστηρός έλεγχος και σωστή αστυνομική επιτήρηση για όσους χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα τροχοφόρα πάνω σε πεζόδρομους, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Στους υπό αναφορά πεζόδρομους της Λάρνακας το πρόβλημα είναι εντονότατο, αφού κάποιοι χρήστες περνούν σαν σφαίρες δίπλα από τους ανυποψίαστους πεζούς. Δώστε επιτέλους ένα τέλος προτού να είναι αργά. Κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των πεζών.

Β. Βας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα