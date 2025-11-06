Έλεος με τα σκούτερ στις Φοινικούδες

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και τοπικές Αρχές της πόλης, κάντε επιτέλους ένα έλεος με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών σκούτερ στον παραλιακό πεζόδρομο των Φοινικούδων και της Πιαλέ Πασά. Ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε θίξει, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αυστηρός έλεγχος και σωστή αστυνομική επιτήρηση για όσους χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα τροχοφόρα πάνω σε πεζόδρομους, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Στους υπό αναφορά πεζόδρομους της Λάρνακας το πρόβλημα είναι εντονότατο, αφού κάποιοι χρήστες περνούν σαν σφαίρες δίπλα από τους ανυποψίαστους πεζούς. Δώστε επιτέλους ένα τέλος προτού να είναι αργά. Κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των πεζών.

Β. Βας