Θέλει άλλο ένα οδόφραγμα

Το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου επισκέφθηκε χθες ο Τ/Κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Μίλησε με τους οδηγούς και ακολούθως δήλωσε ότι θα αρχίσουν εργασίες στο συγκεκριμένο οδόφραγμα τον Δεκέμβριο για αποσυμφόρηση ενόψει Χριστουγέννων. Ο Τ/Κ ηγέτης δήλωσε ότι είχε συνάντηση με αξιωματούχους του ΟΗΕ με θέμα τη διευκόλυνση των διελεύσεων από τα οδοφράγματα και πως έχει εισηγηθεί τη χρήση του σημείου διέλευσης στο Λήδρα Πάλας από ασθενοφόρα. Τόνισε δε ότι χρειάζεται ένα νέο σημείο διέλευσης οχημάτων στη Λευκωσία. Ανακοίνωσε αριστίνδην ο Νικόλας Τρεις αριστίνδην υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δύο για τη Λεμεσό και έναν για τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη θεολόγο Αρετή Δημοσθένους και τον Χρίστο Βακανά για την επαρχία Λεμεσού και τον Ανδρέα Αποστόλου για τη Λάρνακα. Μάλιστα ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις υποψηφίων από την Αλληλεγγύη, η οποία προσχώρησε στο ΔΗΚΟ πριν λίγο καιρό.

