Δεν είναι στο payroll του Προεδρικού

Με αφορμή το χθεσινό μας ρεπορτάζ σχετικά με τους διορισμούς υποστηρικτών, στενών φίλων και συγγενών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, γράψαμε πως η αδελφότεχνη της πρώτης κυρίας, Δέσποινα Πουρή, κόρη της αδελφής της Άννας Καρσερά, εργάζεται στο Τμήμα Εθιμοτυπίας της Προεδρίας.

Οι οικείοι της ωστόσο επιμένουν ότι η Δέσποινα δεν βρίσκεται στο μισθολόγιο της Προεδρίας και οποιαδήποτε βοήθεια παρέχει στη θεία της Φιλίππα Καρσερά είναι αποκλειστικά σε προσωπικό επίπεδο και χωρίς να έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος. Δεν έχουμε λόγους ή στοιχεία που να αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς και λυπούμαστε αν προκαλέσαμε οποιαδήποτε αναστάτωση στην ίδια ή στην οικογένειά της.

ΜΙΡ