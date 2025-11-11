Οι κορώνες του Αρχιεπισκόπου

Καλοδεχούμενο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά αυτό που εκστόμισε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας, ότι το ίδρυμα έδωσε την ευκαιρία στους Κύπριους κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας να σπουδάσουν «αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας», είναι άνω ποταμών.

Με τη λογική και τον οίστρο με τον οποίο εκφράζεται ο Αρχιεπίσκοπος, προφανώς τρεις Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανου, Γλαύκος Κληρίδης και Τάσσος Παπαδόπουλος, που έκαναν τις σπουδές τους στο Λονδίνο την εποχή της αποικιοκρατίας, έχουν υποστεί «άμβλυνση» της εθνικής τους αυτοσυνείδησης». Όπως και πολλές άλλες προσωπικότητες που κλήθηκαν και υπηρέτησαν σε καίρια πόστα της νεαράς ΚΔ. Μακαριότατε, γενικώς δεν είσαστε της υπερβολής αλλά επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφύγετε τις σούπερ πατριωτικές κορώνες.

ΧΡγ