Ιστορίες και υστερίες!

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατακλύστηκαν το βράδυ της Τρίτης με βιντεάκια και αναρτήσεις από επιβατικό αεροσκάφος της Turkish Airlines το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τύμπου και πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία και πιο συγκεκριμένα από περιοχές της Αγλαντζιάς και του Στροβόλου. Άλλοι έκαναν λόγο για αναστάτωση άλλοι για πανικό άλλοι ότι είμαστε «μπάτε σκύλοι, αλέστε» άλλοι για τουρκικές προκλήσεις και άλλες υστερίες και ανοησίες. Ηρεμήστε λίγο, ρε παιδιά. Τι φοβηθήκατε ότι θα γινόταν; Ότι θα άρχιζαν οι επιβάτες του τουρκικού επιβατικού να μας πετούν από τα παράθυρα βόμβες; Ή μήπως ότι ο Τούρκος πιλότος εκτελούσε κάποια αποστολή-καμικάζι και θα έριχνε το αεροπλάνο του πάνω στα κεφάλια μας;

Κ. ΖΑΔΗΣ

ΚΥΠΡΟΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

