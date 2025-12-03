Πάφος: Ξεγέλασαν 71χρονη μέσω διαδικτυακής διαφήμισης - Προωθούσαν δήθεν κρατική επενδυτική πλατφόρμα

Υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου με θύμα γυναίκα στην Πάφο διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γυναίκα, κάτοικος Πάφου, κατήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ακολούθησε διαδικτυακή διαφήμιση, μέσω της οποίας εμφανιζόταν πρόσωπο να προωθεί δήθεν κρατική επενδυτική πλατφόρμα.

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού μέσω του συνδέσμου της διαφήμισης, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν μαζί της και την ενημέρωσαν ότι θα την καθοδηγούσαν δήθεν σε κάθε της επένδυση.

Η 71χρονη, αφού πείσθηκε ότι η επένδυσή της είχε αποφέρει κέρδος, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που της υποδείχθηκε χρηματικό ποσό συνολικού ύψους περίπου 6,500 ευρώ.

Ακολούθως, όταν προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη των χρημάτων της, διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.