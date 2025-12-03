Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάφος: Ξεγέλασαν 71χρονη μέσω διαδικτυακής διαφήμισης - Προωθούσαν δήθεν κρατική επενδυτική πλατφόρμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού μέσω του συνδέσμου της διαφήμισης, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν μαζί της και την ενημέρωσαν ότι θα την καθοδηγούσαν δήθεν σε κάθε της επένδυση.

Υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου με θύμα γυναίκα στην Πάφο διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γυναίκα, κάτοικος Πάφου, κατήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ακολούθησε διαδικτυακή διαφήμιση, μέσω της οποίας εμφανιζόταν πρόσωπο να προωθεί δήθεν κρατική επενδυτική πλατφόρμα.

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού μέσω του συνδέσμου της διαφήμισης, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν μαζί της και την ενημέρωσαν ότι θα την καθοδηγούσαν δήθεν σε κάθε της επένδυση.

Η 71χρονη, αφού πείσθηκε ότι η επένδυσή της είχε αποφέρει κέρδος, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που της υποδείχθηκε χρηματικό ποσό συνολικού ύψους περίπου 6,500 ευρώ.

Ακολούθως, όταν προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη των χρημάτων της, διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα