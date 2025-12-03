Γενικές Ασφάλειες: Στα €4,5 εκατ. οι αποζημιώσεις μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες δεν είναι πλέον σπάνια φαινόμενα. Αντιθέτως, γίνονται ολοένα και πιο συχνές και καταστροφικές, επηρεάζοντας άμεσα τις ζωές και τις περιουσίες των συνανθρώπων μας καθώς και την οικονομία. Στην Κύπρο, βιώνουμε έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με τα καλοκαίρια να γίνονται πιο θερμά και ξηρά, όχι μόνο αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών αλλά επιταχύνοντας και αναζωπυρώνοντας μικρές εστίες.

Στις Γενικές Ασφάλειες, η αποστολή μας δεν περιορίζεται στην αποζημίωση μετά το συμβάν. Επενδύουμε στην πρόληψη, ενημερώνουμε τους πελάτες μας για μέτρα προστασίας και συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για δράσεις ευαισθητοποίησης. Η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο – είναι εργαλείο διαχείρισης κινδύνου και κοινωνικής ευθύνης.

Παρά τις προκλήσεις, η ασφαλιστική συνείδηση στην Κύπρο παραμένει σε χαμηλότερα  επίπεδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του κλάδου μας. Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση είναι το κλειδί. Μέσα από εκπαιδευτικές καμπάνιες και συνεργασίες, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη σημασία της πρόληψης και της ασφάλισης. Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια – είναι αναγκαιότητα.

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες, όχι μόνο όταν συμβεί το απρόοπτο, αλλά και πριν – με πρόληψη, ενημέρωση και καινοτόμες λύσεις. Αυτό απέδειξαν έμπρακτα οι Γενικές Ασφάλειες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τις ορεινές περιοχές της Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους πελάτες μας και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Εκεί που μας χρειάστηκαν περισσότερο, είχαν την έμπρακτη στήριξη μας με τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τις Γενικές Ασφάλειες να ανέρχονται σε €4,5εκ.

«Προτεραιότητά μας ήταν να δράσουμε άμεσα και υπεύθυνα», δήλωσε η Χριστιάνα Αγρότη, Γενική Διευθύντρια των Γενικών Ασφαλειών. «Πέρα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους ασφαλισμένους μας, αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της ασφάλισης στη σταθεροποίηση της οικονομίας μετά από καταστροφικά γεγονότα».

Στο πλαίσιο της συνολικής ανταπόκρισης μας, πέραν της άμεσης και έγκαιρης διαχείρισης και καταβολής αποζημιώσεων, στηρίξαμε τις κοινότητες ενισχύοντας το έργο του SupportCY ενώ αποτελούμε σταθερό σύμμαχο και έμπρακτο υποστηρικτή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτήν ακριβώς την έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία, κάνουμε πράξη στις Γενικές Ασφάλειες από την ίδρυσή μας, το 1951, ως η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς ένα ιστορικό δεδομένο. Είναι η κατευθυντήρια μας αρχή.

