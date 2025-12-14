Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τρεις από τους 4 ανασχηματισθέντες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τρεις από τους 4 ανασχηματισθέντες υπουργούς δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τον ανασχηματισμό. Μιλούμε για τον τέως υπουργο Εμπορίου, τον κ. Παπαναστασίου, τον τέως υπουργό Εργασίας, τον κ. Παναγιώτου, και την τέως υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κ. Μαριλένα Ευαγγέλου. Ο τέταρτος, ο κ. Χαρτσιώτης, που έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι επίσης παραπονούμενος αλλά εξαιτίας του διορισμού του ως επίτροπος Προεδρίας μάλλον δεν θα εκδηλωθεί, παρά την εκκωφαντική του υποβάθμιση. Οι υπόλοιποι, είτε τώρα είτε αργότερα, και θα τα πουν, και θα ψάλουν στον κ. Πρόεδρο. Δεν μιλάμε βέβαια για τα κάλαντα αλλά μάλλον για το τραγούδι του Προδομένου Συνεργάτη. Ειδικά οι δύο, τουτέστιν ο Παναγιώτου και η Μαριλένα, υπήρξαν σημαντικά στελέχη της καμπάνιας του Χριστοδουλίδη από τον Μάιο του 2022, με δεκάδες παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Με δεκάδες άρθρα στον Τύπο και ποσταρίσματα στα ΜΚΔ. Για τη Μαριλένα το ευχάριστο είναι ότι μετά τον ανασχηματισμό μερικές δεκάδες άτομα της έπλεξαν το εγκώμιο στα ΜΚΔ για το έργο που επιτέλεσε και τη βοήθεια που πρόσφερε.

Θουκής

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα