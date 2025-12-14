Τρεις από τους 4 ανασχηματισθέντες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους

Τρεις από τους 4 ανασχηματισθέντες υπουργούς δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τον ανασχηματισμό. Μιλούμε για τον τέως υπουργο Εμπορίου, τον κ. Παπαναστασίου, τον τέως υπουργό Εργασίας, τον κ. Παναγιώτου, και την τέως υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κ. Μαριλένα Ευαγγέλου. Ο τέταρτος, ο κ. Χαρτσιώτης, που έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι επίσης παραπονούμενος αλλά εξαιτίας του διορισμού του ως επίτροπος Προεδρίας μάλλον δεν θα εκδηλωθεί, παρά την εκκωφαντική του υποβάθμιση. Οι υπόλοιποι, είτε τώρα είτε αργότερα, και θα τα πουν, και θα ψάλουν στον κ. Πρόεδρο. Δεν μιλάμε βέβαια για τα κάλαντα αλλά μάλλον για το τραγούδι του Προδομένου Συνεργάτη. Ειδικά οι δύο, τουτέστιν ο Παναγιώτου και η Μαριλένα, υπήρξαν σημαντικά στελέχη της καμπάνιας του Χριστοδουλίδη από τον Μάιο του 2022, με δεκάδες παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Με δεκάδες άρθρα στον Τύπο και ποσταρίσματα στα ΜΚΔ. Για τη Μαριλένα το ευχάριστο είναι ότι μετά τον ανασχηματισμό μερικές δεκάδες άτομα της έπλεξαν το εγκώμιο στα ΜΚΔ για το έργο που επιτέλεσε και τη βοήθεια που πρόσφερε.

Θουκής