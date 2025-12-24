Βάλθηκε να μας τρελάνει ο Νικόλας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εάν υπήρχε έστω και μια αμυδρή ελπίδα να μην τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο, με όσα ακούμε και ζούμε καθημερινά, ήρθε ο Νικόλας Παπαδόπουλος να την εξανεμίσει. Εντελώς όμως! Επανήλθε για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και του GSI και κουνώντας το δάχτυλο υπέδειξε ότι «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να αφήσει τις αντιφάσεις». Καλά, ρε παιδιά, αυτός και το κόμμα του σε ποια κυβέρνηση συμμετέχουν; Δεν είναι το ΔΗΚΟ που είναι μέλος της κυβέρνησης, έχοντας μάλιστα στο κυβερνητικό σχήμα δύο αντιπροέδρους και βασικά στελέχη του κόμματος; Εκτός εάν υπάρχει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη από τη μια και η κυβέρνηση ΔΗΚΟ από την άλλη. Δεν εξηγείται αλλιώς.

