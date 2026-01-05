Κουκουλώθηκε καταγγελία εναντίον Σάββα Αγγελίδη;

Τα πρόσωπα που κατήγγειλαν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για απόκρυψη στοιχείων στο «Πόθεν Έσχες» καταγγέλλουν στον «Π» ότι η καταγγελία κουκουλώθηκε. Όπως διαπιστώσαμε ερευνώντας το θέμα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αντί να διερευνήσει την καταγγελία στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, τη διαβίβασε στη Βουλή και δη στην επιτροπή για το «Πόθεν Έσχες». Από την άλλη, βουλευτές μέλη της επιτροπής δηλώνουν στον «Π» ότι δεν έτυχαν καμίας ενημέρωσης. Κάποιος ή κάποιοι δεν λένε την αλήθεια. Θα επανέλθουμε.

ΜΧΣ