Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κουκουλώθηκε καταγγελία εναντίον Σάββα Αγγελίδη;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα πρόσωπα που κατήγγειλαν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για απόκρυψη στοιχείων στο «Πόθεν Έσχες» καταγγέλλουν στον «Π» ότι η καταγγελία κουκουλώθηκε. Όπως διαπιστώσαμε ερευνώντας το θέμα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αντί να διερευνήσει την καταγγελία στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, τη διαβίβασε στη Βουλή και δη στην επιτροπή για το «Πόθεν Έσχες». Από την άλλη, βουλευτές μέλη της επιτροπής δηλώνουν στον «Π» ότι δεν έτυχαν καμίας ενημέρωσης. Κάποιος ή κάποιοι δεν λένε την αλήθεια. Θα επανέλθουμε.

ΜΧΣ  

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα