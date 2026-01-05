Στο περίμενε η προστασία των θηροφυλάκων

Ένα σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της ασφάλειας των θηροφυλάκων παραμένει στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας εδώ και έναν χρόνο. Οι θηροφύλακες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κάμερες σώματος, ενώ οι ωρομίσθιοι θα αποκτήσουν δυνατότητα οπλοφορίας, καθώς σήμερα λειτουργούν μόνο ως βοηθητικό προσωπικό χωρίς εξουσία σύλληψης. Ο νομοτεχνικός έλεγχος του νομοσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών και θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, καθώς η ενίσχυση της ασφάλειας των θηροφυλάκων είναι κρίσιμη για την προστασία τους και της άγριας ζωής.

