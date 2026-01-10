Ο Χρύσης σώζει την αξιοπρέπειά τους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άνεταθα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης σώζει την αξιοπρέπεια του ΔΗΚΟ με τη στάση που τήρησε απέναντι στις εξελίξεις που πυροδότησε το βίντεο στην πλατφόρμα Χ το οποίο αφήνει σκιές για τις χρηματοδοτήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Από την πρώτη στιγμή ο κ. Παντελίδης τοποθετήθηκε χωρίς εκπτώσεις και υπεκφυγές. Παρότι είναι βουλευτής κόμματος της συμπολίτευσης τόλμησε να ζητήσει εξηγήσεις, τονίζοντας ότι «τη ζημιά στην Κύπρο την κάνουν τα τρία πρόσωπα που ήταν μπροστά από την κάμερα». Σημείωσε δε ότι «οι αναφορές Λακκοτρύπη παραπέμπουν ευθέως σε παράκαμψη ή παράβαση της Νομοθεσίας αλλά και διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και διερωτήθηκε εάν «αισθάνεται όμορφα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βλέποντας έναν στενό συνεργάτη του και δύο φιλικά του πρόσωπα να μιλούν με τον τρόπο που μιλούν για αυτόν;».

