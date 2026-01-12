Γιατί απασχολούμε την ΚΥΠ για το βίντεο;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι υπόλογη για όσα λέγονται ή πράττονται από ιδιώτες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Για την εμπλοκή του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου μάς λένε ότι δεν έκανε κάτι επιλήψιμο, ενώ ο Πρόεδρος κάλεσε όποιον έχει στοιχεία να πάει να τα καταθέσει στις Αρχές. Με λίγα λόγια, το αφήγημα της κυβέρνησης προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς για να τελειώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν τα πιο πάνω ισχύουν, η εύλογη απορία είναι γιατί μπλέξαμε την ΚΥΠ σε μία υπόθεση που δεν υπάρχει τίποτα προβληματικό. Δηλαδή… η ΚΥΠ ψάχνει να βρει ποιοι την «έστησαν» σε ιδιώτες; Παρέχει και τέτοιες υπηρεσίες; 

