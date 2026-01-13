Ο καταλληλότερος αντικαταστάτης!

Μετά την απόφαση της πρώτης κυρίας, να παραιτηθεί από την προεδρία του ελεγχόμενου από τον Προεδρικό Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, για να μην πάει στράφι και άδικα η τόση δουλειά που έγινε… προτείνω την προεδρία του φορέα να την αναθέσουν στον παραιτηθέντα από χθες διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα: Και σύγαμπρος του Προέδρου είναι, όποτε επίσης καίγεται για την επανεκλογή του αλλά και όπως έδειξε και στο αποκαλυπτικό βίντεο, γνωρίζει καλά πώς γίνεται η όλη… δουλειά! Και αν κάπου δυσκολευτεί θα μπορεί εύκολα να συμβουλευτεί την κουνιάδα του Φιλίππα ή ακόμα τον καλό φίλο, Λακκοτρύπη.

Ο Βούδας