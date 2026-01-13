Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το χιόνι σκέπασε τους δρόμους στα ορεινά - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:

Παλαιχωρίου – Αγρού
Φαρμακά – Οδούς
Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας
‘Αλωνας – Πολύστυπου
Πολύστυπου – Λαγουδερών
Λαγουδερών – Χαντριών

