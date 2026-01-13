Το χιόνι σκέπασε τους δρόμους στα ορεινά - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:
Παλαιχωρίου – Αγρού
Φαρμακά – Οδούς
Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας
‘Αλωνας – Πολύστυπου
Πολύστυπου – Λαγουδερών
Λαγουδερών – Χαντριών
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
Αλλαγή καιρικού σκηνικού. Τα μέλη μας πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους για την κατάσταση του οδικού δικτύου.— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) January 13, 2026
Επικεντρώνονται στην έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διακίνηση των οδηγών. pic.twitter.com/irbHgYWTBM