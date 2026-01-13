Το χιόνι σκέπασε τους δρόμους στα ορεινά - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:

Παλαιχωρίου – Αγρού

Φαρμακά – Οδούς

Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας

‘Αλωνας – Πολύστυπου

Πολύστυπου – Λαγουδερών

Λαγουδερών – Χαντριών

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.