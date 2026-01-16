Πριν πεινάσει, μαγειρεύει!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όταν επιθυμείς και θέλεις τόσο πολύ τη θέση του υπουργού, αν είσαι κομματικό στέλεχος τρέχεις να την κατοχυρώσεις, μήπως και το κόμμα αποφασίσει να αποχωρήσει από το σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έπραξε και η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου η οποία, όπως πληροφορούμαστε, αποποιήθηκε τις θέσεις από τα διάφορα Σώματα της ΕΔΕΚ. Αν και δεν φαίνεται το κόμμα να έχει τάση φυγής από την κυβέρνηση, ωστόσο, η μοναδική εκπρόσωπός του δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με ηθικούς φραγμούς. Αφού δεν είναι μέλος των Σωμάτων δεν χρειάζεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση αν κάποια στιγμή την… κάνει το κόμμα.

