Ο Σύκας και ο ΔΗΣΥ

Ακόμη και αν ο βουλευτής Νίκος Σύκας θεωρεί τον εαυτό του αθώο -και σίγουρα όλοι πρέπει να σεβαστούν το τεκμήριο της αθωότητας- εντούτοις, όφειλε να σκεφτεί ο ίδιος εάν η όλη υπόθεση βοηθά το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών και να προβεί σε ορισμένες κινήσεις που θα διευκολύνουν τον ΔΗΣΥ. Αυτή η υπόθεση ενδεχομένως να πάρει καιρό στα δικαστήρια και ο ΔΗΣΥ θα πληρώσει πολιτικό κόστος στις εκλογές, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το κόμμα. Για λόγους κομματικού πατριωτισμού, ο βουλευτής θα μπορούσε να αποσυρθεί και, εάν τελικά αθωωθεί, να επιστρέψει στην πολιτική και δη στον ΔΗΣΥ.

