Δεν βρέθεται η ίσια μας!

Γίνεται χαμός στον Δήμο Κουρίου επειδή είπε ο δήμαρχος, σε συνέντευξή του στον «Π», ότι θα απαλλοτριώσει μεγάλης έκτασης γη για να κάνει πάρκο με λίμνες κατακράτησης, ποδηλατόδρομους, πράσινο και άλλες υποδομές. Κατανοητό ότι οι ιδιοκτήτες νιώθουν αδικία αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι όσα βιώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών στο παρελθόν. Χωρίς τέτοιου είδους έργα οι πόλεις μας θα πλημμυρίζουν. Επίσης στο εξωτερικό, όταν πάμε, τέτοια πάρκα τα θαυμάζουμε και ζητάμε ανάλογα στην Κύπρο. Ε, πώς και πού θα γίνουν αυτά; Στο πουθενά; Παντού υπάρχουν ιδιοκτήτες και για αυτό έχουμε τις πολεοδομικές ζώνες. Η μόνη δεδομένη απαίτηση πρέπει να είναι η σωστή τιμή απαλλοτρίωσης.

Παζ.