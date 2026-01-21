Αναμένοντας τον ειδικό ανακριτή...

Έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Η διερεύνηση του σκανδάλου με το βίντεο θα έπρεπε να αναληφθεί από την ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς την πλέον αρμόδια υπό τις περιστάσεις για τα «λομπίνγκ και τη διαφθορά». Αντ' αυτού βλέπουμε, και με καθυστέρηση, τον διορισμό ειδικού ανακριτή από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι εμπαιγμός του λαού κατά τον Οδυσσέα αφού σε μια κορυφαία υπόθεση που αγγίζει τον Πρόεδρο αγνοείται κατά τρόπο προκλητικό η αρμόδια επιτροπή για τη διαφθορά. Το βίντεο είναι η κορυφή των έως τώρα υποθέσεων σε σχέση με τον ένοικο του Προεδρικού. «Είναι μια υπόθεση που αγγίζει αμέσως τον Πρόεδρο, αλλά αγνοείται κατά τρόπο προκλητικό η αρμόδια επιτροπή για τη διαφθορά», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ.

ΟΡΝ