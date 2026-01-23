Καθαρά πολιτική πράξη η αποβολή Σύκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, αντιδρώντας στην απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος να τον αποβάλει τελικά από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις επερχόμενες βουλευτικές, λόγω της γνωστής καταγγελίας εναντίον του, σκοπεύει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και να ζητήσει ακύρωση της απόφασης με το επιχείρημα ότι αυτή παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητάς του. Δικαίωμα φυσικά του κ. Σύκα να διεκδικήσει, εκεί που θεωρεί, το «δίκαιό» του. Η απόφαση ωστόσο του ΔΗΣΥ είναι καθαρά πολιτική και όχι νομική -εξού και στην απόφαση του ΠΓ δεν γίνεται ουδεμία νύξη στο Καταστατικό- και οι πολιτικές αποφάσεις δεν μπορούν να κρίνονται από δικαστήρια. Είναι δε δικαίωμα του κάθε κόμματος να κρίνει αν η συμμετοχή ή όχι του οποιουδήποτε στο ψηφοδέλτιό του το εξυπηρετεί ή όχι. Οπότε, αν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ευσταθούν, καλύτερα ο κ. Σύκας να το ξανασκεφτεί.

Κ.ΖΑΔΗΣ