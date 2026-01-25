Η ομάδα του Προέδρου έκανε το καλύτερο μοντάζ

Η ομάδα του Προέδρου Χριστοδουλίδη φωνάζει και ωρύεται υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει μοντάζ στο βίντεο με πρωταγωνιστή τον σύγαμπρο Χαράλαμπο.

Έχουμε πάντως την εντύπωση ότι κατηγορούν τους άλλους για το βίντεο αλλά το καλύτερο μοντάζ το έκαναν αυτοί με την επιστολή του Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τον Κύπριο Πρόεδρο να συμμετάσχει στο Συμβούλιο για τη Γάζα.

Αν κρίνουμε από το απόκομμα που δόθηκε στον Ιγνατίου, από μιάμιση σελίδα που ήταν η επιστολή καθώς και κάποια επεξηγηματικά κείμενα, στο πλαίσιο του προεδικού malinformation δόθηκαν στη δημοσιότητα τρεις γραμμές.

Ίσα που να φαίνεται ότι ο Προέδρος πήρε πρόσκληση από τον Τραμπ διότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς ηγέτες του πλανήτη. Από αυτό και μόνο όλοι κατανοούμε γιατί μας προέκυψε και το Videogate.

Ο άνθρωπος προσεκλήθη ως περιφερειακός ηγέτης να συναντηθεί με τον Πλανητάρχη, οπότε κάποιοι προσπαθούν να τον πλήξουν κατασκευάζοντας Video. Ηταν βεβαίως απόλυτα ανεπιτυχής η προσπάθεια να πληγεί μια προσωπικότητα του διεθνούς κύρους του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις.

ΘΟΥΚΗΣ