«Εν για τους πελλούς είπες;»: Η στιγμή που ο Φειδίας προκαλεί την οργή της κοινωνίας (βίντεο)

Θύελλα αντιδράσεων από πολιτικά κόμματα και κοινωνικούς φορείς προκάλεσε σχόλιο του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε podcast, το οποίο χαρακτηρίζεται ως προσβλητικό και υποτιμητικό για άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Οι αντιδράσεις εντείνονται, με οργανωμένους φορείς και πολιτικά κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους δημόσιος λόγος θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις και τον θεσμικό ρόλο ενός εκλεγμένου εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τον δημόσιο διάλογο, καθώς οι αντιδράσεις όλο και πληθαίνουν.

Η δήλωση που δημιούργησε τις αντιδράσεις

Όλα ξεκίνησαν μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου αποσπάσματος από εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο YouTube, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκπομπών για την ανάδειξη υποψηφίων του κόμματος της Άμεσης Δημοκρατίας, τις οποίες πραγματοποιεί ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Καλεσμένος στην εν λόγω εκπομπή του Φειδία ήταν ο 21χρονος παρα-αθλητής κολύμβησης Λοΐζος Χρυσάνθου, ο οποίος αγωνίζεται με στόχο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2028 και έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός αθλητής εξηγούσε την κατηγοριοποίηση των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Όπως διευκρίνισε, αγωνίζεται στην κατηγορία S-10, που αφορά αθλητές με νοητικές αναπηρίες, ενώ οι κατηγορίες S11 έως S13 αφορούν άτομα με προβλήματα όρασης.

Όταν προσπάθησε να αναφερθεί στην κατηγορία S-14, η οποία αφορά αθλητές με νοητικές αναπηρίες, ο Ευρωβουλευτής σχολίασε: «Η S-14 εν για τους πελλούς», προκαλώντας αμηχανία στον Λοΐζο Χρυσάνθου. Ο νεαρός απάντησε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αθλητές με νοητικές δυσκολίες.

Ανακοίνωση του ΔΗΣΥ - «Απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο»

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το ανάρμοστο, άκρως απαξιωτικό και προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η επαίσχυντη αναφορά του στους πάρα-αθλητές με νοητική αναπηρία προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη, τον κάθε αξιοπρεπή πολίτη ξεχωριστά, και το μόνο που προκαλεί είναι οργή και αγανάκτηση.

Τέτοια σχόλια για συμπολίτες μας με αναπηρία δεν έχουν καμία θέση όχι μόνο στον δημόσιο διάλογο αλλά πουθενά στην κοινωνία μας.

Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, αν έχει την ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι να απολογηθεί.

Ανακοίνωση του ΑΚΕΛ - «Δεν πρόκειται για ολίσθημα»

Απαράδεκτες οι δηλώσεις Φ. Παναγιώτου για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες

Οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε διαδικτυακό podcast, με αναφορά σε παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, είναι προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές.

Η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου.

Ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να μένει ασχολίαστος. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία.

Ανακοίνωση της ΕΔΕΚ – «Ντρεπόμαστε εκ μέρους του»

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει ξεπεράσει κάθε όριο

Η ανωριμότητα, η αναλγησία, η έπαρση, η πλήρης αδιαφορία για τις πραγματικότητες των ανθρώπων και της κοινωνίας, εκφράστηκαν στην επαίσχυντη αναφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τους συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία.

Αυτοί είναι οι νεοφανείς «πολιτικοί των Apps».

Ντρεπόμαστε εκ μέρους του.

Ανακοίνωση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής – «Το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό, είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό»

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια δημόσιου podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου. εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό.

Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παπαγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ακολουθώντας τα λόγια του Επίκτητου: «Οὐ τά πράγματα ταράττει τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ περὶ τῶν πραγμάτων δόξαι.», δηλαδή «Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».

Παράλληλα, καλούμε την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης να σταθούν αρωγοί στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας κοινωνικοποίησης και ισότιμης ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Κύπρο και θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής βίας, υποτίμησης και κοινωνικού ρατσισμού.

Ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑ - «Να ξεκινήσει ταχύρρυθμα μαθήματα σεβασμού στη διαφορετικότητα»

Ντροπή. Θυμός. Απογοήτευση, για τον προσβλητικό λόγο του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα άτομά μας, κύριε Παναγιώτου!

Στην ΚΥΣΟΑ, παρακολουθούμε, πάντοτε στενά τις οποιεσδήποτε εξελίξεις αφορούν τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπούμε και παρεμβαίνουμε όταν θίγονται ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί όπου θίγεται ο αγώνας μας ενάντια σε παρωχημένες, προσβλητικές και προκλητικές αντιλήψεις, που επικίνδυνα θρέφουν διαχωριστικά πλαίσια για τα άτομα με αναπηρίες.

Εκεί όπου θίγεται ο μεγάλος στόχος της Συμπερίληψης και δόμησης μία κοινωνίας ισότιμης συμμετοχής, χωρίς προκαταλήψεις και οποιεσδήποτε διακρίσεις. Είναι απογοητευτικό και θεσμικά αποτρεπτικό και καταδικαστέο, εκλελεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν την πατρίδα μας, μάλιστα, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, να εκφέρουν λόγο που αντικατοπτρίζει εποχές σκοταδισμού και απαρτχάιντ. Η ψήφος του κόσμου θα έπρεπε να γεμίζει τον κάθε εκλεγμένο με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης και θα ανάμενε κανείς από έναν νέο άνθρωπο να μην ρίχνει στα τάρταρα το επίπεδο του πολιτικού λόγου, μην έχοντας προφανώς αντίληψη, ότι προσβάλει. Πρωτοπόρος και προοδευτικός δεν είσαι ούτε γίνεσαι με το Tik Tok, το you tube, τα pod cast και τα βιντεάκια.

Πρωτοπόρος και αντισυστημικός γίνεσαι από το λόγο τον οποίο εκφέρεις και μεταφέρεις στους followers σου και κατ’ επέκταση, απ’ όσα πρεσβεύεις. Και αναμφίβολα η άποψη την οποία ένας εκ των Κύπριων Ευρωβουλευτών, ο κύριος Φειδίας Παναγιώτου, μετάδωσε «περήφανα» απολαμβάνοντας τη σαλάτα του, ότι, δηλαδή, τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι «πελλά», δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό και εξέλιξη, αλλά κατάντια. Ντροπή. Απογοήτευση. Αποτροπιασμός. Θυμός. Υπενθυμίζουμε στον κύριο Παναγιώτου ότι δε φοιτά στο νηπιαγωγείο, αλλά πολιτεύεται από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, δεν του επιτρέπουμε να κρυφτεί άτσαλα πίσω από την χιλιοειπωμένη ατάκα του ότι είναι «μικρός και ακόμη μαθαίνει», ούτε ότι έκανε χιούμορ. Το λιγότερο, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει ταχύρρυθμα μαθήματα σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην εγγενή αξιοπρέπεια κάθε συνανθρώπου μας και παράλληλα, τάχιστη εκμάθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόσμου μας που αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του κόσμου της Κύπρου.

Αν επιθυμεί, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μέχρι τότε, τον καλούμε να σταματήσει να εκτροχιάζεται και να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πολιτική για την αναπηρία.