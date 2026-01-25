Επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Μπαχρέιν: Αύριο τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα

Το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα.

Συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη το απόγευμα στο οίκημα του Επενδυτικού Ταμείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας.

Ακολούθησε συνάντηση με στελέχη και με μέλη του Ταμείου, στην παρουσία του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών του Μπαχρέιν

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του από τον Πρόεδρο της Αρχής Πολιτισμού και Αρχαιοτήτων του Μπαχρέιν.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει χαιρετισμό στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνουν τα εμπορικά επιμελητήρια Κύπρου και Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιάσει την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα

Διαβάστε επίσης: Στο Μπαχρέιν ο Χριστοδουλίδης - Στο επίκεντρο η ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και χωρών του Κόλπου