Όταν απουσιάζουν η παιδεία και ο σεβασμός

Πρέπει κάποτε να τελειώσουν οι δικαιολογίες του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ότι «είμαι μιτσής και μαθαίνω». Το νέο του ατόπημα, ο χαρακτηρισμός ατόμων με νοητική αναπηρία ως «πελλοί», δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδοθεί στην ηλικία του. Αντίθετα, αποκαλύπτει έλλειμμα παιδείας, ενσυναίσθησης και στοιχειώδους σεβασμού.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδίκασε χθες απερίφραστα το προσβλητικό και ατυχέστατο σχόλιο του ευρωβουλευτή, το οποίο διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια podcast με φιλοξενούμενο τον κολυμβητή παραολυμπιακών αγώνων, Λοΐζο Χρυσάνθου. Όπως τονίζει η Επιτροπή, τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν να βαφτιστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Πρόκειται για μια ωμή και απαράδεκτη προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά δίνουν μάχη απέναντι σε προκαταλήψεις, αποκλεισμούς και κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και απέναντι στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα, το οποίο πρεσβεύει και αναδεικνύει το αληθινό νόημα της δύναμης, της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης προσπάθειας. Κατάλαβες Φειδία;

ΜΧΣ