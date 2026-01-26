Πόσα θα πάρουν φέτος οι εργαζόμενοι από Κεντρικό Ταμείο Αδειών

Στα €125 εκατ. προϋπολογίστηκαν για το 2026 οι δαπάνες για ετήσιες μετ' απολαβών άδειες δικαιούχων εργοδοτουμένων παρουσιάζοντας μείωση €1,1 εκατ. σε σχέση με τα ποσά του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Αδειών που κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή.

Το ποσό για το 2026 αποτελεί το 94% του συνόλου του προϋπολογισμού δαπανών.

Αύξηση 11,4% στις δαπάνες

Ο προϋπολογισμός του 2026 που θα συζητηθεί σήμερα στην επιτροπή οικονομικών, προβλέπει δαπάνες ύψους €132,4 εκατ. σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €128,3 εκατ. που ήταν η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2025.

Οι αναθεωρημένες δαπάνες για το 2025 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα €118,9 εκατ., με την προβλεπόμενη αύξηση να φθάνει το 11,4%.

Οι δαπάνες αφορούν κυρίως αγορά υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους €815,5 χιλ., δαπάνη για τις ετήσιες μετ' απολαβών άδειες δικαιούχων εργοδοτουμένων ύψους €124,6 εκατ., δαπάνες του Σχεδίου Επιχορήγησης Άδειας Εργοδοτουμένων ύψους €936 χιλ., δαπάνες του Σχεδίου Επιχορήγησης Λειτουργίας Κατασκηνώσεων ύψους €859 χιλ., διαχειριστικά και διοικητικά έξοδα ύψους €233,2 χιλ., καθώς και πρόνοια για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €5 εκατ.

Στο 7,3% η αύξηση στα έσοδα

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα ύψους €144,3 εκατ. σε σύγκριση με €146,6 εκατ. που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του 2025. Τα έσοδα προέρχονται από εισφορές ύψους €140 εκατ. των εργοδοτών, τόκους εισπρακτέους ύψους ,€4,2 εκατ. και άλλες εισπράξεις ύψους €35 χιλ.

Τα έσοδα ύψους €140 εκατ. προκύπτουν από την υποχρέωση για καταβολή εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών από όλους τους εργοδότες που δεν έχουν εξαίρεση από αυτό. Η υποχρέωση εισφοράς ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών των εργοδοτουμένων και το ποσοστό μεταβάλλεται ανάλογα με τις ημέρες άδειας που δικαιούται ο εργοδοτούμενος.

Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφορών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών των ατόμων με εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών και κυβερνητικών εργατών και αύξηση στην αντίστοιχη απασχόληση), η σχέση αυτού με το μέσο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών των ατόμων με εισφορές στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών καθώς και η συμμετοχή των εργοδοτών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια (και κατά συνέπεια ο αριθμός εργοδοτουμένων, ως ποσοστό και των εργοδοτουμένων με εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2025 υπολογίζονται στα €134,5, με ετήσια αύξηση 7,3%.

Μείωση 24% στο πλεόνασμα

Το προβλεπόμενο πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να μειωθεί σε €11,9 εκατ., σε σύγκριση με το αναθεωρημένο πλεόνασμα ύψους €15,6 εκατ. που υπολογίζεται ότι θα είναι το 2025. Προβλέπεται δηλαδή μείωση 23,7% περίπου, η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόνοια για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €5 εκατ. η οποία περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στον ροϋπολογισμό του έτους 2026.

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ταμείου ανέρχονται σε €136,5 εκατ. αρχές του 2026 και μέχρι το τέλος του έτους θα αυξηθούν στα €148,4 εκατ. ενώ περαιτέρω αύξηση προβλέπεται την επόμενη διετία φθάνοντας στα €161,7 εκατ. τέλη του 2027 και €176,7 εκατ. τέλη του 2028.

Τι είναι η Πληρωμή Απολαβών Άδειας

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος θεσπίστηκε στις 3 Μαρτίου 1967 και τέθηκε σ’ εφαρμογή την 1η Αυγούστου 1967. Σκοπός του νόμου είναι η εξασφάλιση ετήσιας άδειας με απολαβές σε όλους τους εργοδοτουμένους και η παροχή των μέσων για καλύτερη αξιοποίηση της ετήσιας ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η νομοθεσία περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών καλύπτει όλους τους εργοδοτουμένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των μαθητευομένων.

Ο εργοδοτούμενος, κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του, πληρώνεται είτε απευθείας από τον εργοδότη του είτε από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών, το οποίο ιδρύθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, με βάση τη νομοθεσία περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών και στο οποίο υποχρεούνται να πληρώνουν εισφορές οι εργοδότες.

Κάθε εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδομάδες δικαιούται ετήσια άδεια με απολαβές για τέσσερις εργάσιμες εβδομάδες. Δηλαδή, οι εργοδοτουμένοι που έχουν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 20 εργάσιμες ημέρες και οι εργοδοτουμένοι που έχουν εξαήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 24 εργάσιμες ημέρες.