Διαμορφώνοντας το μέλλον της Tραπεζικής: Ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας στον σύγχρονο διάλογο

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) συμμετείχε ενεργά στο 13ο Banking Payments & Fintech Forum & Expo, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συζήτηση για το μέλλον της τραπεζικής. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στα βασικά trends, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα διαμορφώσουν τον κλάδο το 2026 αλλά και τα επόμενα χρόνια, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Η μετάβαση του κλάδου και η σημασία της εμπιστοσύνης

Σε fireside chat με θέμα «Banking in Cyprus: A sector in transition and the role of National Bank of Greece (Cyprus)», ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ανέδειξε ότι η κυπριακή τραπεζική αγορά βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία, την κανονιστική συμμόρφωση και τις διαχρονικές τραπεζικές αξίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι παρόλο που το ρυθμιστικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σύνθετο, λειτουργεί ως θεμέλιο σταθερότητας και εμπιστοσύνης, ενώ η τεχνολογία λειτουργεί ως επιταχυντής της εξυπηρέτησης πελατών χωρίς να παραγκωνίζει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της τραπεζικής σχέσης.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Αγιουτάντης:

«Η τραπεζική, στο τέλος της ημέρας, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες αποτελούν τη βάση για μακροχρόνιες, αμοιβαία επωφελείς, συνεργασίες».

Η στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο

Ο κ. Αγιουτάντης αναφέρθηκε επίσης στις προτεραιότητες της Τράπεζας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην επέκτασή της στην Κύπρο και στην εδραίωσή της ως τράπεζα πρώτης επιλογής για τον Κύπριο επιχειρηματία, που παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και αποτελεί αξιόπιστο εταίρο σε απαιτητικές συναλλαγές. Ανέδειξε παράλληλα τη σημασία των διασυνοριακών συναλλαγών, με την ΕΤΕ Κύπρου να αξιοποιεί τη θέση της ως international hub του Ομίλου για να προσφέρει ασφαλείς, αποτελεσματικές και δομημένες λύσεις σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

Αποτελεσματικότητα, εμπειρία πελάτη και ψηφιακή καινοτομία

Η κα Μαρία Κιτέου, Operations Division Manager της Τράπεζας, συμμετείχε στη συζήτηση για το πώς οι τραπεζικοί οργανισμοί εξελίσσουν τις λειτουργίες τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα, ποιότητα εξυπηρέτησης και ψηφιακή καινοτομία.

Σε πάνελ με θέμα «Transforming Banking Operations for Efficiency and Growth», αναδείχθηκαν οι σύγχρονες τάσεις όπως η διαφοροποίηση των προσδοκιών των πελατών, ιδιαιτέρως των νεότερων γενεών, οι οποίες βιώνουν την τραπεζική κυρίως μέσω εφαρμογών και ψηφιακών προϊόντων, με έμφαση στην ταχύτητα, την ευκολία και το χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για μια «υβριδική» προσέγγιση που διατηρεί το ανθρώπινο στοιχείο και το φυσικό δίκτυο καταστημάτων για τους πελάτες που το χρειάζονται, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω reskilling & upskilling.

Ένας εν εξελίξει διάλογος

Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της στον ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τραπεζικής, όπου η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωρούν παράλληλα με τις αρχές που διαχρονικά διαμορφώνουν τη σχέση τράπεζας και πελάτη, με την εμπιστοσύνη να παραμένει στον πυρήνα κάθε συναλλαγής.