«Συναγερμός ή Χάος»: Το πόστερ που ετοιμάζει ο ΔΗΣΥ

* Κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι ο ΔΗΣΥ ετοιμάζει πόστερ με σλόγκαν «Συναγερμός ή Χάος». Δεν λέμε, δυναμικό το σύνθημα αλλά μάλλον ολίγον θεολογικού προσανατολισμού. Τη δεκαετία του 1980 είχε κυκλοφορήσει παρόμοιο πόστερ με τίτλο «Ή Χριστός ή Χάος» με όλους τους χριστιανούς σε Ελλάδα και Κύπρο να το τοιχοκολλούν σε κάθε δρόμο και συνοικία. Ο ΔΗΣΥ -νομίζουμε- πρέπει να βρει συνθήματα και να κάνει διαχείριση σε άλλα ζητήματα αυτή την περίοδο και δη στον αρνητικό δυναμισμό και την τεστοστερόνη που εκπέμπει ως κόμμα. Τρέχει η φτωχή Αννίτα να αναδείξει πόσο ευαίσθητο κόμμα είναι ο ΔΗΣΥ αλλά οι άνδρες του κόμματος εκεί... να επιμένουν ότι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Τρεις καταγγελίες σε έναν μήνα, τι στον διάολο;

ΘΟΥΚΗΣ