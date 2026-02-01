Το video με τον Χαράλαμπο ανάγκασε κάποιους να κάνουν early release

* Πότε έγινε η φερόμενη καταγγελία για κακοποίηση της συζύγου του δημάρχου Πάφου; Πριν από 9 χρόνια, με βάση ένα έγγραφο που κυκλοφορεί και συγκεκριμένα στις 13/03/2017. Γιατί, αν ευσταθούσε αυτή η καταγγελία, δεν έγιναν από τότε κάποιες έρευνες; Διότι, λέει, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, αποφάσισε ότι εφόσον δεν υπήρχε παραπονούμενη για ξυλοδαρμό δεν υπήρχε και υπόθεση. Μεταξύ μας, τα ίδια θα πει και ο νυν Γενικός Εισαγγελέας αφού και πάλι δεν υπάρχει παραπονούμενη. Εν ολίγοις γιατί επανέρχεται το θέμα βασισμένο σε ένα ποστ μιας φυγόδικης κυρίας που έχει εναντίον της 12 καταγγελίες αστυνομικών για διασπορά ψευδών ειδήσεων; Πριν δύο εβδομάδες άτομα του προεδρικού περιβάλλοντος, μετά την κυκλοφορία του γνωστού Βίντεο με τους Ολλανδούς επενδυτές, έκαναν λόγο για νέο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Φαίδωνα. Πού το ήξεραν, άραγε; Οι δικές μας πληροφορίες πάντως έλεγαν ότι εδώ και καιρό κάποιοι μάζευαν υλικό για να πλήξουν τον Φαίδωνα, αν κατερχόταν στις Προεδρικές. Το video με τον Χαράλαμπο βέβαια ανάγκασε κάποιους να κάνουν early release.

ΘΟΥΚΗΣ