Γρίφος με τις σφαίρες στις τουαλέτες...

Ακόμα έναν γρίφο καλείται να λύσει η Αστυνομία Λάρνακας, από τους πολλούς που της προέκυψαν από τις αρχές του 2026. Αυτή τη φορά τα ερωτηματικά αφορούν τη μυστήρια υπόθεση με τις 20 σφαίρες που βρέθηκαν στις τουαλέτες του Νοσοκομείου Λάρνακας. Οι σφαίρες στάλθηκαν για βαλλιστικό έλεγχο, ενώ θα γίνουν κι εξετάσεις για να εντοπιστεί τυχόν γενετικό υλικό. Ανάμεσα σ' αυτές είναι και τροχιοδεικτικές αβολίδωτες σφαίρες και πλήρη φυσίγγια. Η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την κλοπή των πυρομαχικών από το Πεδίο Βολής του Καλού Χωριού. Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για υπόθεση που δημιουργεί ιδιαίτερες υποψίες στις Αρχές Ασφαλείας...

