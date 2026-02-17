Ο ΠΑΣΥΚΑΦ στη 5η Συνάντηση του έργου SUNRISE στη Ρώμη

Στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η 5η Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου SUNRISE, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΣΥΚΑΦ ως εταίρος. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό FAVO στον χώρο Europa Experience – David Sassoli και σηματοδότησε ένα σημαντικό στάδιο προόδου, καθώς το έργο περνά στη φάση της ευρύτερης εφαρμογής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν στην πρακτική υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων του SUNRISE σε σχολικές μονάδες. Συζητήθηκε η πρόοδος της συμμετοχής των σχολείων και μαθητών, ο συντονισμός μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν το πρόγραμμα, καθώς και κοινές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ συνέβαλε ενεργά στις συζητήσεις, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές από την κυπριακή πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση της ψηφιακής καινοτομίας για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη του καρκίνου από νεαρή ηλικία. Παρουσιάστηκαν εξελίξεις σχετικά με το ψηφιακό οικοσύστημα του SUNRISE, το οποίο περιλαμβάνει σχολικά προγράμματα, διαδραστικά εργαλεία, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δράσεις μέσω κοινωνικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων ζωής των εφήβων και στην υιοθέτηση πιο υγιεινών συμπεριφορών, βασισμένων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και ο αναμενόμενος μακροπρόθεσμος αντίκτυπός του. Οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΥΚΑΦ, εξέτασαν την πρόοδο των δράσεων ενημέρωσης του κοινού, τον σχεδιασμό αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και των παρεμβάσεων σε επίπεδο πολιτικής, με στόχο τα οφέλη του έργου να συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων και επόμενων βημάτων, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα των εταίρων να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή, αξιολόγηση και επικοινωνία των δράσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο SUNRISE, ο ΠΑΣΥΚΑΦ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόληψη του καρκίνου, την προαγωγή της υγείας και την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών από νεαρή ηλικία. Όπως ανέφερε η Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης του ΠΑΣΥΚΑΦ, κυρία Μαρία Κρινή «ο ΠΑΣΥΚΑΦ συμβάλλει ενεργά στο έργο SUNRISE μέσα από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση καινοτόμων ψηφιακών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη του καρκίνου από νεαρή ηλικία. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων μάς επιτρέπει να προσεγγίζουμε τους νέους με σύγχρονους και ουσιαστικούς τρόπους, ενισχύοντας τις δεξιότητες ζωής τους και προάγοντας υγιεινές συμπεριφορές με μακροπρόθεσμο όφελος για τη δημόσια υγεία».

Το Έργο SUNRISE είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν βιώσιμες, υγιεινές αλλαγές συμπεριφοράς στους εφήβους. Εστιάζοντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, το έργο επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μέσα από λύσεις φιλικές προς τους νέους και βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα.

