Τρεις συλλήψεις σε προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, 473 έλεγχοι οδηγών και 23 υποστατικών

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Τρίτης, μετά από οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία που είχαν στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

«Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, απειλή, επίθεση και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν 473 έλεγχοι οδηγών και επιβατών οχημάτων. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως προέκυψαν 143 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν. Από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 33 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Προέκυψαν επίσης 3 τροχαίες υποθέσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων, διενεργήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 5 οχήματα.

«Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

ΠΗΦΗ: KΥΠΕ